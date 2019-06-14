Уничтожением маковых и конопляных полей займутся полицейские в Псковской области

С понедельник, 17 июня, в Псковской области стартует традиционная операция «Мак – 2019». Продлится она до 26 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В рамках операции стражи порядка будут искать и уничтожать посевы, а также очаги дикорастущих наркосодержащих растений. Кроме того, отдельное внимание полицейские уделят преступлениям и нарушениям, связанным с незаконной продажей наркотиков растительного происхождения.

Псковская область готова к первому этапу операции. Такой вывод накануне сделали участники заседание межведомственного оперативного штаба.