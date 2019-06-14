Участок дороги от Красноармейской набережной до Рижского проспекта в Пскове отремонтируют к октябрю

Компания «ДорСтройСервис», выигравшая аукцион на проведение работ, приступила к ремонту улицы Юбилейной в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Один из самых проблемных участков городской магистрали от Красноармейской набережной до Рижского проспекта будет приведен в порядок в нынешнем году.
Подрядчик заменит бордюрный камень, изношенное дорожное покрытие, отремонтирует тротуар и уложит новый асфальт.
На ремонт будет потрачено в общей сложности около 130 миллионов рублей.
Работы подрядчик должен завершить к 15 октября.