Подписчики «Псковской правды» в Instagram могут выиграть абонементы в фитнес-клуб

«Псковская правда» на своей официальной страничке в Instagram продолжает розыгрыш двух абонементов в фитнес-клуб «XPRESS», каждый из которых подарит своему обладателю 10 бесплатных посещений спортивного зала.

Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно быть подписанным на страницу «Псковской правды» в Instagram. Поставить лайк этому посту https://www.instagram.com/p/ByhZGlYjixi. Отметить в комментарии под этим постом трёх знакомых. Это должны быть страницы реальных людей, а не брендов! Созданы эти страницы, как и ваша, должны быть до начала розыгрыша.

Если у организаторов возникнут сомнения в подлинности страниц, комментарий засчитан не будет.

Чтобы увеличить шансы на победу, можно оставить несколько комментариев, главное – отмечать в них разных людей.

Победителей будет два. Каждому из них достанется абонемент в фитнес-клуб «XPRESS» на 10 бесплатных посещений.

Комментарии можно оставлять до 20 июня включительно. Подведение итогов состоится 21 июня.