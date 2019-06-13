Названы основные праздничные площадки Ганзейских дней в Пскове

С 27 по 30 июня в Пскове пройдут Ганзейские дни Нового времени. Прибудут делегации многих европейских стран, заявки поданы более чем от 80 делегаций. В их состав входят представители бизнес-сообщества, органов муниципальной и законодательной власти, творческие коллективы.

Познакомиться с культурой и продукцией ганзейских городов можно будет на специальных площадках. Все они разместятся в центре города —от Золотой набережной до Летнего сада, сообщили в Ганзейской дирекции.

Одной из центральных площадок станет Октябрьская площадь. Здесь будет дан старт Ганзейским дням и здесь же все завершится. Работать площадка будет с 27 по 30 июня.

Здесь же, на Октябрьском проспекте встанет Ганзейский рынок. Официально откроют его 28 июня. Работать он будет до 13 часов 30 числа.

Еще одна яркая и многоплановая площадка — набережная реки Псковы. Оба берега решили использовать организаторы. У Гремячей башни развернется лагерь реконструкторов, на противоположном берегу от Троицкого моста и до Финского парка встанут несколько сцен. Еще одна сцена расположена будет под Ольгинским мостом со стороны Кремля.

Организаторы выделяют еще одну площадку — это улица Калинина у Дома спорта. Здесь будет работать площадка промышленных достижений региона. Предприятия Псковской области представят свою продукцию, проведут встречи с партнерами.