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Общество

Названы основные праздничные площадки Ганзейских дней в Пскове

13 июня 2019 года, 17:30

С 27 по 30 июня в Пскове пройдут Ганзейские дни Нового времени. Прибудут делегации многих европейских стран, заявки поданы более чем от 80 делегаций. В их состав входят представители бизнес-сообщества, органов муниципальной и законодательной власти, творческие коллективы.

Познакомиться с культурой и продукцией ганзейских городов можно будет на специальных площадках. Все они разместятся в центре города —от Золотой набережной до Летнего сада, сообщили в Ганзейской дирекции.

Одной из центральных площадок станет Октябрьская площадь. Здесь будет дан старт Ганзейским дням и здесь же все завершится. Работать площадка будет с 27 по 30 июня.

Здесь же, на Октябрьском проспекте встанет Ганзейский рынок. Официально откроют его 28 июня. Работать он будет до 13 часов 30 числа.

Еще одна яркая и многоплановая площадка — набережная реки Псковы. Оба берега решили использовать организаторы. У Гремячей башни развернется лагерь реконструкторов, на противоположном берегу от Троицкого моста и до Финского парка встанут несколько сцен. Еще одна сцена расположена будет под Ольгинским мостом со стороны Кремля.

Организаторы выделяют еще одну площадку — это улица Калинина у Дома спорта. Здесь будет работать площадка промышленных достижений региона. Предприятия Псковской области представят свою продукцию, проведут встречи с партнерами. 

Партнеры Ганзейских дней в Пскове:

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Комментарии

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Артур
21:31 13.06.2019

Опять будем инородцев развлекать и тратить областной бюджет.Когда-же скобари свою гордость обретут. Так и будем перед западом пригибаться?

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