Десятки фасадов городских зданий приведут в порядок до начала Ганзейских дней

Исполняющий обязанности Фонда капремонта Виктор Иващенко 13 июня доложил губернатору Михаилу Ведерникову о ремонте городских фасадов к Ганзе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Сейчас в городе ведутся активные работы по ремонту фасадов 22-х многоквартирных жилых домов, расположенных в областном центре. На это из федерального бюджета выделено около 60 миллионов рублей», - сообщил Виктор Иващенко.

Работы планируют завершить до 20 июня.

«Фонд капитального ремонта должен работать устойчиво, эффективно, чтобы не было жалоб и нареканий со стороны жителей. Пристально следите за качеством проводимых работ и ответственностью подрядных организаций», - подчеркнул глава региона.