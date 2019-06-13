Медицинским работникам в Пскове вручили почётные грамоты и нагрудные знаки

Лучшие медработники Псковской области получили награды в честь профессионального праздника 13 июня в Псковском академическом театре драмы имени Александра Сергеевича Пушкина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Почетной грамотой губернатора отметили фельдшера филиала «Новоржевский» Пушкиногорской межрайонной больницы Елену Вихрову, медсестру хосписа святой Марфы и Марии Валентину Герасимову, хирурга отделения общей хирургии Псковской областной клинической больницы Дениса Федорова.

Кроме того, медикам вручили благодарственные письма администрации Псковской области и нагрудные знаки «Отличник здравоохранения».

«Много ещё проблем, но нам под силу их решить в ближайшее время. Желаю вам доброго здоровья и процветания вашим коллективам», - обратилась к медицинским работникам заместитель губернатора Вера Емельянова.