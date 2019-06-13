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Общество

Для участия геохакатоне 14 июня в Псков приедут дети из Новгорода, Ярославля и Калуги

13 июня 2019 года, 16:02

С 14 по 16 июня в детском технопарке «Кванториум» состоится геохакатон. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации. Свои команды представят Псковская, Новгородская, Ярославская и Калужская области.

Участниками соревнований станут 8 сборных команд по 3-5 человек, которым предстоит придумать нестандартное и полезное использование геоинформационных технологий для решения кейса и реализовать в виде живого прототипа.

На старте конкурса на выбор даются кейсы по одному из четырех направлений: экология, градостроительство, инфраструктура и туризм.

Защита проектов пройдет 16 июня с 14.30.

Награждение победителей начнется в 16.00.

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