Одобрена первая заявка Псковской области на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры

Фонд ЖКХ одобрил первую заявку Псковской области на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Проект предусматривает реконструкцию котельной мощностью 16,75 МВт, модернизация трех котельных в части увеличения производительности сетевой установки и создания системы управления режимами работы и строительство блочно-модульной котельной мощностью 4,7 МВт.

Также в рамках проекта будет построены и реконструированы теплотрассы различного диаметра общей протяженностью почти 3 километра.

Реализовать проект планируют до 2021 года.

Его общая стоимость – 268 миллионов рублей, в том числе средства Фонда – около 161 миллиона рублей, областного и муниципального бюджетов – по 53,6 миллиона рублей.