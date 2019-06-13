Через две недели в Пскове начнутся Ганзейские дни Нового времени (ПРОГРАММА)

До начала Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове, осталось 14 дней.

Напомним, в рамках XXXIX Международного фестиваля состоятся Ганзейский форум приграничного сотрудничества, фестиваль клубов исторической реконструкции, международный кинофестиваль «Западные ворота», мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», хоровой праздник и множество других ярких событий.

Жителям и гостям Псковской области предлагают изучить программу праздника и выбрать площадки, которые они захотят посетить.

Полная программа доступна по этой ссылке.