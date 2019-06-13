До конца года в Псковской области откроют девять новых детских садов

Благодаря участию региона в национальном проекте «Демография» в нынешнем году в Псковской области построят девять новых детских садов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на председателя областного комитета по образованию Александра Седунова.

«В областном центре построят два больших детских сада на 270 мест. Ещё два детсада по 120 мест будут построены в Пскове и Псковском районе», - сказал он.

Кроме того, на улице Пражской в Псковском районе откроют детский сад, встроенный в многоквартирный жилой дом. Ещё два детсада появятся в городе на Ловати.

В общей сложности будут созданы более 1,2 тысяч мест для детей, что частично решит проблему с очередями в дошкольные учреждения.