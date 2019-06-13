В ближайшее воскресенье в Великих Луках состоится XXX Всероссийский олимпийский день

В воскресенье, 16 июня, в 11.00 на острове Дятлинка в Великих Луках состоится XXX Всероссийский олимпийский день. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по спорту.

Любой желающий может прийти и попробовать свои силы на десяти интерактивных площадках, организованных региональными Федерациями, которые представят разные виды спорта: от шахмат до гребного спорта.

Помимо интерактивных площадок на мероприятии состоятся концертная, музыкальная программы и спортивный квест. Взрослые тоже не будут скучать и смогут проявить себя перед сдачей норм ГТО в силе, ловкости и меткости.