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Общество

Вера Емельянова: Работа с чтением, книгой, словом – величайший труд, который требует высокой компетенции

13 июня 2019 года, 12:27

Около 200 делегатов собрала в Пскове Международная библиотечная конференция «Культура приграничья», приуроченной к 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Конференция собрала 200 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тихвина, Брянска, Вологды, Ярославля, Твери, Кингисеппа, стран ближнего и дальнего зарубежья.Специалисты обсудили вопросы межрегионального и международного сотрудничества, проблемы популяризации книжного культурного наследия в городах Ганзейского союза. Также состоятся презентации библиотек-участниц.

Делегатов конференции приветствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Библиотечные работники и сама библиотека, как институт, играют сегодня ключевую роль в развитии культуры и государства. Работа с чтением, книгой, словом — величайший труд, который требует высокой компетенции и удивительного отношения к своему делу», - подчеркнула первый вице-губернатор.

Вера Емельянова пожелала участникам конференции успешных решений и новых достижений в своем деле.

В рамках конференции были награждены победители 23-го областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга 2018».

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