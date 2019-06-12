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Общество / Мода

Ольга Новичкова: Я выбрала в меру яркий макияж в натуральных коричневых и розоватых оттенках

12 июня 2019 года, 12:22

Стилист проекта «Модная революция» Ольга Новичкова рассказала о своей работе с участницей «Миссис Псков» Анастасией Михайловой в июньском выпуске «Модной революции»:

«Для Анастасии я выбрала в меру яркий макияж в натуральных коричневых и розоватых оттенках, чтобы он гармонично смотрелся с ее новым цветом волос, но не перегружал образ яркими акцентами. Для того чтобы подчеркнуть красивые глаза нашей героини, я сделала растушеванную стрелку, использовав кремовые тени и стойкую подводку. Такой макияж в сочетании с применением накладных ресничек делает взгляд выразительным, не утяжеляя его. В работе с тоном лица мы начали с увлажнения кожи, затем я использовала сияющий праймер (основу), увлажняющий тон и румяна с сатиновым финишем, чтобы придать коже еще большего лоска».

Полностью преображение Анастасии Михайловой можно посмотреть здесь.

Ольга работает над образом.
Фото Татьяны Родиной.
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