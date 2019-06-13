Светлана Пантелеева: Мы подробно остановились на теме ухода за лицом

Эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм» Светлана Пантелеева поделилась впечатлениями о встрече с июньской участницей проекта «Модная революция» Анастасией Михайловой.

- Поздравляю Настю — ей достался замечательный приз! Мы поговорили о тех направлениях, которые предлагает шведский бренд: уход за лицом, уход за телом, «Вэлнес» — продукция здоровья, протестировали ароматы, обсудили аксессуары. По просьбе Насти подробно остановились на теме ухода за лицом, и это меня очень обрадовало, так как уход за лицом — одна из моих любимых тем. Провели Digital тестирование кожи с помощью приложения Skin Expert Oriflame и подобрали Насте комплексный уход за лицом от компании «Орифлэйм» инновационной серии NovAge, прошли все четыре этапа ухода за лицом, где формула каждого средства дополняет друг друга. После ухода мы сделали легкий дневной макияж, подобрали декоративную косметику на каждый день. Насте очень понравилось ощущение от ухода и легкие текстуры в косметике. Желаю ей процветания, успеха в достижении целей. Уверена, у нее все получится.

Полностью преображение Анастасии Михайловой можно посмотреть здесь.