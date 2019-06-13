Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Зампрокурора области Виктор Тепляков встретится с жителями Островского района

13 июня 2019 года, 09:40

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков в июне проведет личный приём граждан в Островской межрайонной прокуратуре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы встретиться с Виктором Тепляковым, необходимо в срок до 14 июня обратиться Островскому межрайонному прокурору Александру Измайлову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Прием граждан пройдёт по адресу: Остров, улица Соляная, дом 2а.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Названы основные праздничные площадки Ганзейских дней в Пскове
Десятки фасадов городских зданий приведут в порядок до начала Ганзейских дней
Медицинским работникам в Пскове вручили почётные грамоты и нагрудные знаки
Для участия геохакатоне 14 июня в Псков приедут дети из Новгорода, Ярославля и Калуги
Первые в истории города гонки дронов пройдут 15 июня в «Раздолье»
Одобрена первая заявка Псковской области на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры
Через две недели в Пскове начнутся Ганзейские дни Нового времени (ПРОГРАММА)
Остановку по маршруту №6 «Рижский проспект» в Пскове временно убрали
До конца года в Псковской области откроют девять новых детских садов

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
13 июня 10:19

Дети. Лето. Сето

Школьники проведут летние каникулы в королевстве

Общество / Образование
13 июня 10:16

Главный квест

Почему Светлана Жалейко многим своим ученикам советует выбрать профессию педагога

Общество / Здоровье
13 июня 10:10

Перегрелись

Как распознать тепловой удар и спастись (ИНФОГРАФИКА)