Зампрокурора области Виктор Тепляков встретится с жителями Островского района

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков в июне проведет личный приём граждан в Островской межрайонной прокуратуре. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Для того, чтобы встретиться с Виктором Тепляковым, необходимо в срок до 14 июня обратиться Островскому межрайонному прокурору Александру Измайлову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Прием граждан пройдёт по адресу: Остров, улица Соляная, дом 2а.