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Культура / Выставка

Петербургская художница открывает в Пскове выставку скульптур, вырезанных из дерева

13 июня 2019 года, 09:36

В четверг, 13 июня, в 16.00 в Доме ремесел (Псков, улица Некрасова, дом 8) состоится открытие выставки «Бабье царство», на которой будут представлены работы художницы из Петербурга, автора живописных и скульптурных работ Гели Писаревой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Центра народного творчества.

Основу экспозиции составят около сорока скульптур из дерева. Также посетители увидят более шестнадцати панорамных живописных работ мастера.

В день открытия выставки гости смогут познакомиться с автором удивительных работ, ёё взглядом на мир и ощутить мудрость поколений через картины и скульптуры, вырезанные из дерева.

Отметим, Галина Писарева родилась в 1933 году в Ленинграде, но ее бабушка по материнской линии происходила из российской глубинки и жила в Пскове, неподалеку от Гремячей башни.

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