Эксперт назвал причины попадания псковского губернатора в лидеры медиарейтинга глав субъектов

Губернатор Псковской области вошел в тройку лидеров общественного мнения среди глав субъектов Северо-Западного федерального округа. По мнению профессора Санкт-Петербургского экономического университета, эксперта при ООН по PR Алексея Кривоносова, это закономерный результат, отражающий масштабную работу главы региона и его команды, пишет Псковское агентство информации.

«Это можно назвать успехом для губернатора, потому что его медийное пространство стало более концентрированным именно в последние несколько месяцев», - отметил Алексей Кривоносов.

Они добавил, что попадание в медиарейтинги для глав субъектов означает публичность. «А в информационном пространстве именно публичная личность является лидером общественного мнения» - добавил эксперт.

По словам Алексея Кривоносова, для сохранения позиции губернатору Пскоской области ничего дополнительно предпринимать не требуется. «Медийное пространство - это все-таки некое зеркало того, что делает губернатор. Он активно работает по всем направлениям, у него достаточно уверенные позиции регионального молодого лидера», - пояснил он.