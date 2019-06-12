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Общество

Градоначальники Пскова: Мы гордимся многовековой историей и нашими земляками

12 июня 2019 года, 10:09

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили жителей региона с Днём России.

«Уважаемые псковичи!

От имени депутатов Псковской городской Думы и администрации города Пскова поздравляем вас с государственным праздником – Днем России.

Этот праздник обращает нас к многовековой истории российской государственности, богатейшему духовному и культурному наследию нашего народа, к ценностям патриотизма, свободы, справедливости.

Мы гордимся многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием нашего Отечества и нашими земляками, которые создают сегодняшнюю историю нашей страны и трудятся, внося свой вклад в развитие страны и Пскова.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо России и города Пскова!»

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