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Политика / Власть

Псковский губернатор вошел в топ-3 медиарейтинга глав регионов СЗФО

12 июня 2019 года, 10:02

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошел в тройку лидеров глав регионов Северо-запада в медиарейтинге за май. Рейтинг составляет компания «Медиалогия». В тройке лидеров на первом месте врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором — глава Мурманской области Андрей Чибис.


Фото Сергея Герасимова
В общем медиарейтинг глав регионов России Михаил Ведерников находится в первой двадцатке.

Отметим, что для создания рейтинга используется более 51 тысячи источников информации.

Отметим, что псковский губернатор все чаще попадает в публикации федеральных изданий. В регионе существенно расширилась линейка событий федерального звучания, привлекающих внимание из-за пределов региона. По оценкам экспертов, Михаил Ведерников демонстрируется высокую степень открытости в СМИ.

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