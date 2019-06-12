Псковский губернатор вошел в топ-3 медиарейтинга глав регионов СЗФО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошел в тройку лидеров глав регионов Северо-запада в медиарейтинге за май. Рейтинг составляет компания «Медиалогия». В тройке лидеров на первом месте врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором — глава Мурманской области Андрей Чибис.

В общем медиарейтинг глав регионов России Михаил Ведерников находится в первой двадцатке.

Отметим, что для создания рейтинга используется более 51 тысячи источников информации.

Отметим, что псковский губернатор все чаще попадает в публикации федеральных изданий. В регионе существенно расширилась линейка событий федерального звучания, привлекающих внимание из-за пределов региона. По оценкам экспертов, Михаил Ведерников демонстрируется высокую степень открытости в СМИ.