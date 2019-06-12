У Псковской области может появиться своя федеральная программа развития

Для Псковской области может быть разработана отдельная федеральная программа социально-экономического развития. Об этом шла речь на встрече губернатора Михаила Ведерникова и первого вице-премьера правительства России Антона Силуанова.
Как отмечает пресс-служба администрации Псковской области, Антон Силуанов высказался в поддержку этой инициативы.
В проект программы, к разработке которой уже приступили, должны быть включены мероприятия, направленные на рост благосостояния населения, повышение качества социальных услуг и развитие потенциала экономики Псковской области.
Фото Сергея Герасимова
Отдельный блок в программе займут меры по улучшению демографической ситуации.
Программа должна будет отразить решение основных проблемных точек развития региона и работать на исполнение указов Президента России Владимира Путина.
Напомним, встреча Антона Силуанова и Михаила Ведерникова прошла в Москве в понедельник, 10 июня.