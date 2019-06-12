У Псковской области может появиться своя федеральная программа развития

Для Псковской области может быть разработана отдельная федеральная программа социально-экономического развития. Об этом шла речь на встрече губернатора Михаила Ведерникова и первого вице-премьера правительства России Антона Силуанова.

Как отмечает пресс-служба администрации Псковской области, Антон Силуанов высказался в поддержку этой инициативы.