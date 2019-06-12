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Общество

Михаил Ведерников: День России – годовщина важнейшего решения о начале нового общего пути

12 июня 2019 года, 09:50

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Уважаемые жители Псковской области!

Поздравляю вас с Днем России!

История Российской Федерации — это история почти 200 национальностей, 85 субъектов, 1100 городов, 1286 поселков и более чем 155 тысяч сел и деревень, которые объединяют общая культура, наследие, прошлое и будущее.

День России — годовщина важнейшего решения о начале нового общего пути, основными ценностями которого являются сильное и независимое государство, права и свободы человека, взаимное уважение интересов каждого гражданина страны.

Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто в тяжелейших исторических обстоятельствах сохранил страну, вывел ее на уверенный путь развития. Мы чествуем нашу общую Родину, ради которой всегда готовы на созидательный и конструктивный труд.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира и благополучия!

С праздником!


Михаил Ведерников,
губернатор Псковской области
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