Михаил Ведерников: День России – годовщина важнейшего решения о начале нового общего пути

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Уважаемые жители Псковской области!
Поздравляю вас с Днем России!
История Российской Федерации — это история почти 200 национальностей, 85 субъектов, 1100 городов, 1286 поселков и более чем 155 тысяч сел и деревень, которые объединяют общая культура, наследие, прошлое и будущее.
День России — годовщина важнейшего решения о начале нового общего пути, основными ценностями которого являются сильное и независимое государство, права и свободы человека, взаимное уважение интересов каждого гражданина страны.
Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто в тяжелейших исторических обстоятельствах сохранил страну, вывел ее на уверенный путь развития. Мы чествуем нашу общую Родину, ради которой всегда готовы на созидательный и конструктивный труд.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира и благополучия!
С праздником!