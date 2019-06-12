Вечернюю дискотеку устроят для делегатов Молодой Ганзы в Пскове 28 июня

В пятницу, 28 июня, в 20.00 для делегатов Молодой Ганзы в Пскове проведут молодежное гуляние. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Участников ждут народные игры, хороводы, концерт от лучших исполнителей Псков и области. Завершится гуляние дискотекой.

Кроме того, гости события смогут поучаствовать в мастер-классе по плетению венков, попробовать угощения от двух псковских кафе и сделать красочное фото на память в фотозоне .

Напомним, с 27 по 30 июня в Пскове пройдут XXXIX Международные Ганзейские дни.