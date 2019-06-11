Зампред правительства Алексей Гордеев изучил продукцию Псковского молокозавода

Заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев и губернатор Псковской области Михаил Ведерников 11 июня посетили одно из старейших молокоперерабатывающих предприятий региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Делегация побывала на заводе, на котором производят молочную и кисломолочную продукцию, масло, сметану, майонез, сыр, йогурт, творог, которые пользуются популярностью не только в торговых сетях Псковской области, но и в других регионах России.

По словам главы региона, продукция молочного завода отличается высоким качеством, всегда получает высокие награды на многочисленных выставках-ярмарках.

Посетив предприятие, Алексей Гордеев провел совещание, в ходе которого обсудил вопросы развития сельского хозяйства региона, а также возможность Псковской области войти в государственную программу развития сельских территорий.