Москвичка Софья Шамраева презентует в Пскове книгу, посвященную истории Ганзы

Московская одиннадцатиклассница Софья Шамраева издала книгу о «ганзейском хождении в землю псковскую». Её презентация состоится 26 июня в 13.00 в «Библиотеке – Центре детского чтения» (Псков, улица Розы Люксембург, дом 23). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской библиотеки.

Желание написать про ганзейское прошлое псковичей у Софьи возникло после очередного визита в Псковскую область и знакомства в Порхове с краеведом Мартином Нармонтасом.

В аннотации к книге сказано, что «это краткая увлекательная история о тех временах, когда европейские купцы пускались в опасные предприятия в псковскую землю».

На презентацию издания в Пскове семья Шамраевых собирается приехать в полном составе и нарядиться в средневековые костюмы.

Тираж книги «Сказ о ганзейском хождении в землю псковскую» - 500 экземпляров.