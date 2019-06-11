Михаил Ведерников – жителям региона: Россия начинается с каждого из нас. С праздником!

«Жители Псковской области с достоинством выдержали все выпавшие на долю Отечества трудности и готовы дальше решать задачи, поставленные перед регионом», - заявил 11 июня губернатор Михаил Ведерников в Приказной палате Псковского кремля на торжественном приеме в честь Дня России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Во время приема жителям Псковской области, которые в 2018 году внесли большой вклад в развитие региона, вручили награды. Орден почета получил Уполномоченному по правам человека в Псковской области Дмитрию Шахову. Четыре военнослужащих Псковского гарнизона удостоились медалей Суворова. Благодарственное письмо от президента России получила директор Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Вера Печникова.

В заключение глава региона пожелал собравшимся и всем жителям региона успехов в созидательном труде на благо малой Родины и России.

«А мы делом будем возрождать слоган «Россия начинается здесь». Россия начинается с каждого из нас. С праздником!» - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, 12 июня жители Псковской области вместе со всей страной отметят День России. В городах и районах запланированы праздничные события.