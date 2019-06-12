Псковская область подала заявку на проведение яхтенного чемпионата в 2021 году

В Псковской области в 2021 году может вновь пройти этап чемпионата мира по парусному спорту среди яхт класса «Микро».

Организаторы Псковской парусной регаты подали соответствующую заявку. Она будет рассмотрена осенью 2019 года. Подобные соревнования проходили в регионе в 2016 году. Об этом накануне Псковской парусной регаты, проведение которой намечено на 11-17 июня 2019 года, заявил ее директор Алексей Грунёнышев. Это уже 16-я регата, а начиналось все в 2004 году с 4 лодок. Количество участников нынешних соревнований уже превзошло 250 человек. Регата в Кривске взяла на себя ответственность быть Ганзейской: «Мы разослали по всем ганзейским городам приглашения, пока до конца не знаем, кто точно приедет. В последнее время постоянно приезжают команды из Эстонии, сейчас заявились команды из Латвии, но основная масса — яхтсмены из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, будут спортсмены из Москвы, Новгорода, Пскова. Заявки продолжают поступать», — рассказал Грунёнышев.

По традиции, в Кривске пройдет и этап Кубка России в паралимпийском классе. Именно в Пскове в 2007 году, накануне Олимпиады-2008, была сформирована наша первая паралимпийская сборная по парусному спорту.