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Спорт

Псковская область подала заявку на проведение яхтенного чемпионата в 2021 году

12 июня 2019 года, 09:03

В Псковской области в 2021 году может вновь пройти этап чемпионата мира по парусному спорту среди яхт класса «Микро».

Псковская регата стала в этом году Ганзейской.
Фото сообщества Псковской парусной регаты «ВКонтакте».
Организаторы Псковской парусной регаты подали соответствующую заявку. Она будет рассмотрена осенью 2019 года. Подобные соревнования проходили в регионе в 2016 году. Об этом накануне Псковской парусной регаты, проведение которой намечено на 11-17 июня 2019 года, заявил ее директор Алексей Грунёнышев. Это уже 16-я регата, а начиналось все в 2004 году с 4 лодок. Количество участников нынешних соревнований уже превзошло 250 человек. Регата в Кривске взяла на себя ответственность быть Ганзейской: «Мы разослали по всем ганзейским городам приглашения, пока до конца не знаем, кто точно приедет. В последнее время постоянно приезжают команды из Эстонии, сейчас заявились команды из Латвии, но основная масса — яхтсмены из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, будут спортсмены из Москвы, Новгорода, Пскова. Заявки продолжают поступать», — рассказал Грунёнышев.

По традиции, в Кривске пройдет и этап Кубка России в паралимпийском классе. Именно в Пскове в 2007 году, накануне Олимпиады-2008, была сформирована наша первая паралимпийская сборная по парусному спорту. 

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