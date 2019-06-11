«Псков-747» и «Луки-Энергия» заработали современные искусственные поля для региона

Псковская область получит два современных искусственных футбольных поля с подогревом стоимостью 40 млн рублей каждое. Такое решение принято на итоговом совещании Совета Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), заявил президент федерации футбола Псковской области, президент ФК «Псков-747» Алексей Севастьянов.

Соглашение о строительстве новых спортивных объектов было заключено в Москве. По словам Севастьянова, на строительство полей выделят 80 миллионов рублей — по 40 миллионов рублей на каждое. Финансирование на строительство пойдет из федерального бюджета на 99 % и из регионального на 1 %. Алексей Севастьянов высказал мнение, что новые футбольные поля должны появиться в Пскове и Великих Луках, но финальное решение примет региональная администрация. По плану футбольные поля должны появиться в 2020–2021 году.

Таким образом отмечены результаты псковских детско-юношеских и профессиональных команд («Псков-747» и «Луки-Энергия») в сезоне 2018/19 годов.