В сентябре жители Псковской области попробуют на сутки отказаться от автомобилей

Псковская область присоединится к Европейской неделе мобильности и Всемирному дню без автомобиля, которые пройдут с 16 по 22 сентября Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В нынешнем году тема посвящена безопасным пешим и велосипедным прогулкам с акцентом на активное развитие пешеходного движения в городской среде.

Девизом 2019 года стал призыв «Иди с нами!».

Напомним, европейская неделя мобильности каждый год привлекает внимание общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта.

Отметим, что ежегодно участниками Европейской недели мобильности становятся более 50 стран мира. В этом году Россия участвует в Европейской неделе мобильности в седьмой раз.