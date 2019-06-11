Новый заместитель губернатор по ЖКХ назначен в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил своим заместителем Василия Осипова. Новый вице-губернатор будет куририровать ЖКХ, строительство, дороги и транспорт. Глава региона провел рабочую встречу с Василием Осиповым 11 июня.

«У вас достаточно внушительный послужной список, безусловно, вы являетесь профессионалом в этой сфере. Знаю вас еще по работе в городе Выборге и надеюсь, что ваша активность будет в полной мере реализована на новом месте», — отметил Михаил Ведерников.

Василий Осипов выразил надежду, что его опыт и знания позволят принести пользу Псковской области.

Отметим, Псковская область участвует во всех программах Министерства стоительства России и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Михаил Ведерников поручил Василия Осипова не сбавлять темпов работы и искать новые возможности получения регионом федеральной поддержки для решения насущных задач.

Василий Викторович Осипов родился 16 декабря 1963 года в городе Ермак Павлодарской области. В 1988 году окончил Институт авиационного приборостроения по специальности «радиоинженер».

Шесть лет проработал в МВД России, прошел путь от оперуполномоченного до начальника уголовного розыска Выборга. С ноября 2000 года — председатель Комитета по управлению ЖКХ Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области.

С марта 2002 года — директор МУ «Служба заказчика по ЖКХ» МО «Выборгский район Ленинградской области». С января 2006 года — глава Администрации Выборга.

В 2010 году — заместитель главы администрации Кировского района. С сентября 2011 года — заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга.

С ноября 2012 по ноябрь 2014 года — директор подведомственного комитету СПб ГКУ «ЦКБ» (Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства»).

С сентября 2015 года — первый заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга. С конца марта 2019 года исполнял обязанности председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга.

Женат. Трое детей.