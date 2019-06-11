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Политика / Власть

Новый заместитель губернатор по ЖКХ назначен в Псковской области

11 июня 2019 года, 11:35

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назначил своим заместителем Василия Осипова. Новый вице-губернатор будет куририровать ЖКХ, строительство, дороги и транспорт. Глава региона провел рабочую встречу с Василием Осиповым 11 июня.

Василий Осипов в администрации Псковской области будет курировать ЖКХ, дороги и строительство.
Фото Сергея Герасимова.
«У вас достаточно внушительный послужной список, безусловно, вы являетесь профессионалом в этой сфере. Знаю вас еще по работе в городе Выборге и надеюсь, что ваша активность будет в полной мере реализована на новом месте», — отметил Михаил Ведерников.

Василий Осипов выразил надежду, что его опыт и знания позволят принести пользу Псковской области.

Отметим, Псковская область  участвует во всех программах Министерства стоительства России и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Михаил Ведерников поручил Василия Осипова не сбавлять темпов работы и искать новые возможности получения регионом федеральной поддержки для решения насущных задач.

Василий Викторович Осипов  родился 16 декабря 1963 года в городе Ермак Павлодарской области. В 1988 году окончил Институт авиационного приборостроения по специальности «радиоинженер». 

Шесть лет проработал в МВД России, прошел путь от оперуполномоченного до начальника уголовного розыска Выборга. С ноября 2000 года — председатель Комитета по управлению ЖКХ Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области. 

С марта 2002 года — директор МУ «Служба заказчика по ЖКХ» МО «Выборгский район Ленинградской области». С января 2006 года — глава Администрации Выборга. 

В 2010 году — заместитель главы администрации Кировского района. С сентября 2011 года — заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга. 

С ноября 2012 по ноябрь 2014 года — директор подведомственного комитету СПб ГКУ «ЦКБ» (Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства»). 

С сентября 2015 года — первый заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга. С конца марта 2019 года исполнял обязанности председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга. 

Женат. Трое детей.

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