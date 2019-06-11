«Кей-граб» состоится сегодня вечером в Великих Луках только при хорошей погоде

Сегодня утром в городе на Ловати состоялась второй тренировочный полет в рамках 24-й Встречи воздухоплавателей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках.

Некоторые участники Встречи не изменят своим традициям и будут взлетать с крепости. Более отчаянные участники отправятся для этих целей в район. А один из пилотов поднимется в небо прямо с центра главной площади Великих Лук.

При условии хорошей погоды вечером состоится одно из самых зрелищных событий Встречи воздухоплавателей — «кей-граб». Цель будет работать с восьми до девяти часов вечера. Аэронавтам предстоит пролететь над водной гладью реки Ловать так, чтобы с высоты попасть маркером в небольшую корзину в катамаране.

О том, на каких интернет-ресурсах можно увидеть видеотрансляцию, читайте здесь.

Брифинг участников полета «кей-граб» начнётся в 18:00.