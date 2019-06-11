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Общество

Специалисты со всей России приедут в Псков на международную библиотечную конференцию

11 июня 2019 года, 11:02

Около 200 участников соберет Международная библиотечная конференция «Культура приграничья», которая пройдёт в Пскове с 13 по 14 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В эти дни в областном центре соберутся специалисты из Москвы, Петербурга, Вологды, Тихвина, Великого Новгорода, Кингисеппа, Смоленска, Ярославля, Твери, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В ходе конференции участники обсудят опыт работы библиотек ганзейских городов в популяризации книжного культурного наследия, межрегиональное взаимодействие и международное сотрудничество.

Конференция состоится в спортивно-развлекательном центре «Простория» (Псков, Иркутский переулок, дом 2).

Подробная программа доступна по ссылке.

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