Виктор Бычков вместе с псковичами посмотрит «Особенности национальной охоты» во время Ганзейских дней

«Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина покажут на кинофестивале «Западные ворота», который пройдет в Пскове во время 39-х международных Ганзейских Дней с 27 по 30 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Во время показа фильма в зале будет присутствовать исполнитель одной из главных ролей Виктор Бычков, получивший за нее специальный приз на кинофестивале в Петербурге в 1995 году.

Добавим, что в рамках программы Ленфильм-клуба покажут лучшие картины, которые сняла кинокомпания за последние пять лет.

Кроме того, в рамках кинофестиваля зрителям покажут шесть картин производства Германии, Польши, России, Латвии и Финляндии.

Напомним, что фестиваль пройдет на трех площадках: большом концертном зале Псковской филармонии, Проектном офисе «Команда 2018», кинотеатре «Смена».