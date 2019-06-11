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Культура

Виктор Бычков вместе с псковичами посмотрит «Особенности национальной охоты» во время Ганзейских дней

11 июня 2019 года, 10:37

«Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина покажут на кинофестивале «Западные ворота», который пройдет в Пскове во время 39-х международных Ганзейских Дней с 27 по 30 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Виктор Бычков в роли Кузьмича в «Особенностях национальной охоты»
Кадр из фильма.
Во время показа фильма в зале будет присутствовать исполнитель одной из главных ролей Виктор Бычков, получивший за нее специальный приз на кинофестивале в Петербурге в 1995 году.

Добавим, что в рамках программы Ленфильм-клуба покажут лучшие картины, которые сняла кинокомпания за последние пять лет.

Кроме того, в рамках кинофестиваля зрителям покажут шесть картин производства Германии, Польши, России, Латвии и Финляндии.

Напомним, что фестиваль пройдет на трех площадках: большом концертном зале Псковской филармонии, Проектном офисе «Команда 2018», кинотеатре «Смена».

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