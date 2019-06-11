Екатерина Дементьева: Я внесла в образ розовый оттенок, который очень красиво смотрится

Мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style Екатерина Дементьева рассказала о своей работе с участницей «Миссис Псков» Анастасией Михайловой в июньском выпуске «Модной революции»:

-У нас получился модный и нежный образ. Такая форма стрижки предполагает много вариантов укладки, в зависимости от времени и повода. Я захотела внести яркий летний нюанс, который очень красиво смотрится. Розовый оттенок потом легко смоется в чистый блонд без неприятных последствий.

Полностью преображение Анастасии Михайловой можно посмотреть здесь.