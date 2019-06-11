Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Мода

Екатерина Дементьева: Я внесла в образ розовый оттенок, который очень красиво смотрится

11 июня 2019 года, 09:58

Мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style Екатерина Дементьева рассказала о своей работе с участницей «Миссис Псков» Анастасией Михайловой в июньском выпуске «Модной революции»:

-У нас получился модный и нежный образ. Такая форма стрижки предполагает много вариантов укладки, в зависимости от времени и повода. Я захотела внести яркий летний нюанс, который очень красиво смотрится. Розовый оттенок потом легко смоется в чистый блонд без неприятных последствий. 

Полностью преображение Анастасии Михайловой можно посмотреть здесь.

Екатерина работает над образом.
Фото Татьяны Родиной.
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Псков-747» и «Луки-Энергия» заработали современные искусственные поля для региона
В сентябре жители Псковской области попробуют на сутки отказаться от автомобилей
Новый заместитель губернатор по ЖКХ назначен в Псковской области
«Кей-граб» состоится сегодня вечером в Великих Луках только при хорошей погоде
Специалисты со всей России приедут в Псков на международную библиотечную конференцию
Виктор Бычков вместе с псковичами посмотрит «Особенности национальной охоты» во время Ганзейских дней
Розыск 17-летнего подростка Никиты Букшована из Опочки продолжается уже неделю (ФОТО)
Чтобы купания не обернулось бедой, спасатели напомнили псковичам некоторые правила
Промышленное производство в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Денис Мантуров

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
11 июня 11:54

Лежачих больных в Пскове будут обслуживать на дому

Медики уже начали создавать базу данных пожилых пациентов

Общество
11 июня 10:19

Даёшь молодёжь!

Молодежный центр Пскова презентовал новую версию своего сайта с общей молодежной афишей, точной информацией о трудоустройстве и удобным интерфейсом

Общество / Здоровье
10 июня 14:26

Скрытая угроза

Псковская область относится к числу благополучных по ВИЧ-инфекции. Надолго ли?