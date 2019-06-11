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Общество

Чтобы купания не обернулось бедой, спасатели напомнили псковичам некоторые правила

11 июня 2019 года, 09:47

Спасатели напоминают жителям Псковской области правила, соблюдая которые, можно избежать несчастных случаем во время отдыха на воде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

1. Купаться нужно в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах или купальнях.

2. Не входите в воду в пьяном состоянии. Алкоголь блокирует нормальную работу мозга.

3. В воде не стоит находится более 15 минут. Переохлаждение тела может вызвать судороги.

4. При судорогах помогает укол острым предметом, например, булавкой, щепкой или камнем.

5. Не подплывайте близко к идущим судам. Вас может затянуть под винт.

6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте. Можно удариться головой о грунт, корягу или сваю.

7. Не оставляйте возле воды без присмотра детей. Они могут оступиться, упасть и захлебнуться водой.

8. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.

9. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать из-за невнимательности владельца скоростного плавсредства.

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