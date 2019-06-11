Чтобы купания не обернулось бедой, спасатели напомнили псковичам некоторые правила

Спасатели напоминают жителям Псковской области правила, соблюдая которые, можно избежать несчастных случаем во время отдыха на воде. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

1. Купаться нужно в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах или купальнях.

2. Не входите в воду в пьяном состоянии. Алкоголь блокирует нормальную работу мозга.

3. В воде не стоит находится более 15 минут. Переохлаждение тела может вызвать судороги.

4. При судорогах помогает укол острым предметом, например, булавкой, щепкой или камнем.

5. Не подплывайте близко к идущим судам. Вас может затянуть под винт.

6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте. Можно удариться головой о грунт, корягу или сваю.

7. Не оставляйте возле воды без присмотра детей. Они могут оступиться, упасть и захлебнуться водой.

8. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.

9. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать из-за невнимательности владельца скоростного плавсредства.