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Экономика

Промышленное производство в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Денис Мантуров

11 июня 2019 года, 09:38

В российской столице состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова .на которой стороны обсудили ситуацию в промышленном секторе экономики региона Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«По итогам 2018 года в Псковской области выросло производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также увеличился объем инвестиций в основной капитал», - доложил Михаил Ведерников.

Сейчас реализуются четыре совместных проекта промышленного электротехнического кластера.

«Эти проекты направлены на создание новой, уникальной для России серии электротехнической элегазовой продукции», - отметил Денис Мантуров.

По его словам проект предполагает снижение импорта, повышение энергетической безопасности России и усиление конкурентных преимуществ в энергетическом машиностроении.

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