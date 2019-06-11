Промышленное производство в Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Денис Мантуров

В российской столице состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова .на которой стороны обсудили ситуацию в промышленном секторе экономики региона Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«По итогам 2018 года в Псковской области выросло производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также увеличился объем инвестиций в основной капитал», - доложил Михаил Ведерников.

Сейчас реализуются четыре совместных проекта промышленного электротехнического кластера.

«Эти проекты направлены на создание новой, уникальной для России серии электротехнической элегазовой продукции», - отметил Денис Мантуров.

По его словам проект предполагает снижение импорта, повышение энергетической безопасности России и усиление конкурентных преимуществ в энергетическом машиностроении.