Псковский губернатор встретился с вице-премьерами Ольгой Голодец и Антоном Силуановым

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел в понедельник, 10 июня, ряд встреч в Правительстве России. Об этом глава региона написал в своем Инстаграм-аккаунте.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел в понедельник, 10 июня, ряд встреч в Правительстве России. Об этом глава региона написал в своем Инстаграм-аккаунте.
Кроме того, губернатор Псковской области встретился с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. По словам, Михаила Ведерникова, на встрече «обсудили ситуацию в промышленном секторе, возможность оказания поддержки региональным предприятиям и реализации стратегических проектов в реальном секторе экономики».
Также глава региона обсудил вопросы исполнения областного бюджета с первым заместителем председателя Правительства - министром финансов Антоном Силуановым. Предметом разговора кроме того стало финансирование программ социально-экономического развития Псковской области. «Детали позже. В целом очень позитивно и результативно», - отметил Михаил Ведерников.