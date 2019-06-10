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Политика / Власть

Псковский губернатор встретился с вице-премьерами Ольгой Голодец и Антоном Силуановым

10 июня 2019 года, 23:39

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел в понедельник, 10 июня, ряд встреч в Правительстве России. Об этом глава региона написал в своем Инстаграм-аккаунте.


Фото Сергея Герасимова
В частности, состоялась встреча губернатора с вице-премьером Ольгой Голодец. «На встрече с вице-премьером Ольгой Голодец ключевой темой разговора стала Ганза 2019, - написал Михаил Ведерников. - Доложил Ольге Юрьевне о подготовке к мероприятиям и представил культурную программу. Для участия в Международных Ганзейских днях зарегистрировались делегации из 88 городов Ганзейского союза, в общей сложности 1600 человек».

Кроме того, губернатор Псковской области встретился с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. По словам, Михаила Ведерникова, на встрече «обсудили ситуацию в промышленном секторе, возможность оказания поддержки региональным предприятиям и реализации стратегических проектов в реальном секторе экономики».

Также глава региона обсудил вопросы исполнения областного бюджета с первым заместителем председателя Правительства - министром финансов Антоном Силуановым. Предметом разговора кроме того стало финансирование программ социально-экономического развития Псковской области. «Детали позже. В целом очень позитивно и результативно», - отметил Михаил Ведерников.

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