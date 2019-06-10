В День России и на Троицу псковские автобусы изменят режим работы (РАСПИСАНИЕ)

С 11 по 12 июня и с 14 по 16 июня изменится режим работы общественного транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Городские перевозки:

11 июня – движение автобусов будет организовано в режиме рабочего дня.

12 июня – движение автобусов будет организовано в режиме воскресного дня.

14 июня – движение автобусов будет организовано в режиме рабочего дня.

15 июня- движение автобусов будет организовано в режиме субботнего дня.

Маршруты №№ 6, 11, 17 в связи с производственной необходимостью работают по расписанию воскресного дня.

Организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «площадь Ленина – Орлецы-2» в период с 9.00 до15.00 часов с интервалом движения 20 минут. Стоимость проезда – 25 руб. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.

Организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище – Крестовское.

Рейсы от Вокзала - 10.05, 11.05, 12.20, 13.20.

Рейсы от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00. 16 июня – движение автобусов будет организовано в режиме воскресного дня.

Организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «площадь Ленина – Орлецы-2» в период с 9.00 до15.00 часов с интервалом движения 10 минут. Стоимость проезда – 25 руб. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.

Организован заезд автобуса маршрута № 9 на кладбище – Крестовское.

Рейсы от Вокзала - 10.05, 11.05, 12.20, 13.20.

Рейсы от кладбища – 12.02, 12.55, 13.55, 15.00.

Будет организовано дополнительное движение автобуса № 9 на кладбище – Крестовское.

Рейсы от Вокзала – 10.45, 12.50.

Рейсы от кладбища – 11.15, 13.20. Стоимость проезда – 25 руб. Льготы и месячные проездные билеты не действительны.

Пригородные перевозки:

Садоводческие товарищества:

12 июня – движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписанию среды.

15 июня – движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по расписанию субботнего дня. 16.06.2019 года – движение автобусов на садоводческие товарищества в связи с праздником СВЯТОЙ ТРОИЦЫ организовано только вечерними рейсами в режиме рабочего дня (маршрут №163 «Весна-80» по расписаниям выходного дня) и только по маршрутам: