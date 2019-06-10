В Сети появилась полная программа 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове

Опубликована программа 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Четверг, 27 июня

15.00 – 15.30 - Протокольная часть церемонии открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени (Псковский Кремль).

15.30 – 17.00 Открытие Международного Хорового праздника. Выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра (Псковский Кремль).

16.00 – 22.00 - Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (Кинотеатр «Смена»).

18.00 – 22.00 - Праздничная программа для гостей и жителей города (Октябрьская площадь).

Пятница, 28 июня

10.00 - 10.30 - Открытие выставки работ участников Международного пленэра ((Выставочный зал, ул. Ленина, д. 1).

10.00 - 20.00 - Открытие и работа Международного фестиваля клубов исторической реконструкции (Финский парк, Набережная реки Великой).

10.00 – 22.00 - Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (Кинотеатр «Смена»).

11.00 – 11.15 - Церемония открытия Ганзейского рынка (Октябрьская площадь).

11.00 – 20.00 - Работа Ганзейского рынка (Октябрьский проспект, улица Советская).

11.00 – 20.00 - Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность» (Октябрьская площадь).

11.00 – 12.00 - Открытие Международной ремесленной ярмарки «Город мастеров» (Набережные рек Великой и Псковы).

14.00 - 15.30 - Открытие Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу» (Спортивно-развлекательный парк «Простория»).

16.00 - 18.30 - Открытие Международного кинофестиваля «Западные ворота» (БКЗ филармонии).

11.00 – 22.00 - Открытие и работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная).

19.00 – 21.00 - Международный Хоровой праздник. Выступление сводного хора, симфонического оркестра Псковской области (Псковский Кремль).

20.00 – 22.00 - Молодежное гуляние «Из истории в современность» (мероприятие Молодой Ганзы) (Площадка у Центра студенческих инициатив).

22.00 – 24.00 - Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены» (у ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева»).

20.00 – 22.00 - Праздничный концерт для гостей и жителей области с участие ФГБУК «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О.Лундстрема» (Октябрьская площадь).





Суббота, 29 июня

10.00 – 20.00 - Международный фестиваль клубов исторической реконструкции (Финский парк).

10.00 – 20.00 - Работа Ганзейского рынка (Октябрьский проспект, улица Советская).

10.00-20.00 - Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность» (Октябрьский проспект, улица Советская).

10.00 – 20.00 - Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров» (Набережные рек Великая и Пскова).

10.00 – 20.00 - Выставка работ участников Международного пленэра (Выставочный зал, ул. Ленина 1).

10.00 – 22.00 - Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (БКЗ филармонии, Кинотеатр «Смена»)

10.00 – 22.00 - Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная)

10.00 – 18.00 - Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» (Спортивно-развлекательный парк «Простория»).

12.00 – 15.00 - Концерт с участием ФГБУК «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О.Лундстрема» (Милицейская набережная)

15.00 – 17.00 - Посадка «Аллеи Дружбы» (мероприятие Молодой Ганзы) (Финский парк).

22.00 – 24.00 - Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены» (Ресторанно-гостиничный комплекса «Двор Подзноева»).

20.00 – 23.00 - Праздничный концерт для гостей и жителей города (Октябрьская площадь).

23.30 – 24.00 - Праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени (Набережная реки Великой).





Воскресенье, 30 июня

10.00 – 15.00 - Международный фестиваль клубов исторической реконструкции (Финский парк).

10.00 – 15.00 - Работа Ганзейского рынка (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект).

10.00 – 15.00 - Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров» (Набережные рек Великой и Псковы).

10.00 – 15.00 - Выставка работ участников Международного пленэра (Выставочный зал, ул. Ленина 1).

10.00 – 15.00 - Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная)

10.00 – 14.00 - Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (Кинотеатр «Смена»).

14.00 – 16.00 - Церемония закрытия Международного кинофестиваля «Западные ворота» (БКЗ филармонии).

13.00 - 15.30 - Шествие участников (ул. Кузнецкая - Октябрьская площадь).

16.00 – 16.30 - Протокольная часть церемонии Закрытия. Передача флага следующему городу- организатору Международных Ганзейских дней (Псковский Кремль).

16.30 – 18.00 - Праздничный концерт, ФГБУК «Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого» (Псковский Кремль).