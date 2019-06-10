В Сети появилась полная программа 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове

Опубликована программа 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Четверг, 27 июня
15.00 – 15.30 - Протокольная часть церемонии открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени (Псковский Кремль).
15.30 – 17.00 Открытие Международного Хорового праздника. Выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра (Псковский Кремль).
16.00 – 22.00 - Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (Кинотеатр «Смена»).
18.00 – 22.00 - Праздничная программа для гостей и жителей города (Октябрьская площадь).
Пятница, 28 июня
10.00 - 10.30 - Открытие выставки работ участников Международного пленэра ((Выставочный зал, ул. Ленина, д. 1).
10.00 - 20.00 - Открытие и работа Международного фестиваля клубов исторической реконструкции (Финский парк, Набережная реки Великой).
10.00 – 22.00 - Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (Кинотеатр «Смена»).
11.00 – 11.15 - Церемония открытия Ганзейского рынка (Октябрьская площадь).
11.00 – 20.00 - Работа Ганзейского рынка (Октябрьский проспект, улица Советская).
11.00 – 20.00 - Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность» (Октябрьская площадь).
11.00 – 12.00 - Открытие Международной ремесленной ярмарки «Город мастеров» (Набережные рек Великой и Псковы).
14.00 - 15.30 - Открытие Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу» (Спортивно-развлекательный парк «Простория»).
16.00 - 18.30 - Открытие Международного кинофестиваля «Западные ворота» (БКЗ филармонии).
11.00 – 22.00 - Открытие и работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная).
19.00 – 21.00 - Международный Хоровой праздник. Выступление сводного хора, симфонического оркестра Псковской области (Псковский Кремль).
20.00 – 22.00 - Молодежное гуляние «Из истории в современность» (мероприятие Молодой Ганзы) (Площадка у Центра студенческих инициатив).
22.00 – 24.00 - Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены» (у ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева»).
20.00 – 22.00 - Праздничный концерт для гостей и жителей области с участие ФГБУК «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О.Лундстрема» (Октябрьская площадь).
Суббота, 29 июня
10.00 – 20.00 - Международный фестиваль клубов исторической реконструкции (Финский парк).
10.00 – 20.00 - Работа Ганзейского рынка (Октябрьский проспект, улица Советская).
10.00-20.00 - Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность» (Октябрьский проспект, улица Советская).
10.00 – 20.00 - Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров» (Набережные рек Великая и Пскова).
10.00 – 20.00 - Выставка работ участников Международного пленэра (Выставочный зал, ул. Ленина 1).
10.00 – 22.00 - Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (БКЗ филармонии, Кинотеатр «Смена»)
10.00 – 22.00 - Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная)
10.00 – 18.00 - Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» (Спортивно-развлекательный парк «Простория»).
12.00 – 15.00 - Концерт с участием ФГБУК «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О.Лундстрема» (Милицейская набережная)
15.00 – 17.00 - Посадка «Аллеи Дружбы» (мероприятие Молодой Ганзы) (Финский парк).
22.00 – 24.00 - Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены» (Ресторанно-гостиничный комплекса «Двор Подзноева»).
20.00 – 23.00 - Праздничный концерт для гостей и жителей города (Октябрьская площадь).
23.30 – 24.00 - Праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени (Набережная реки Великой).
Воскресенье, 30 июня
10.00 – 15.00 - Международный фестиваль клубов исторической реконструкции (Финский парк).
10.00 – 15.00 - Работа Ганзейского рынка (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект).
10.00 – 15.00 - Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров» (Набережные рек Великой и Псковы).
10.00 – 15.00 - Выставка работ участников Международного пленэра (Выставочный зал, ул. Ленина 1).
10.00 – 15.00 - Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов (Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная)
10.00 – 14.00 - Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота» (Кинотеатр «Смена»).
14.00 – 16.00 - Церемония закрытия Международного кинофестиваля «Западные ворота» (БКЗ филармонии).
13.00 - 15.30 - Шествие участников (ул. Кузнецкая - Октябрьская площадь).
16.00 – 16.30 - Протокольная часть церемонии Закрытия. Передача флага следующему городу- организатору Международных Ганзейских дней (Псковский Кремль).
16.30 – 18.00 - Праздничный концерт, ФГБУК «Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого» (Псковский Кремль).