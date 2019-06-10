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Общество

Дорогой внедорожник арестовали у жителя Псковской области за долги по алиментам

10 июня 2019 года, 16:15

Судебные приставы арестовали дорогостоящий автомобиль жителя Псковской области, долг которого по исполнительным производствам составил почти 2 миллиона рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УФССП.

У мужчины имелись непогашенные задолженности по алиментам, штрафам ГИБДД и другие. Выяснив, что на должника зарегистрирован внедорожник Infiniti, судебный пристав составил акт описи и арестовал автомобиль.

Теперь, если должник не сможет рассчитаться по долгам, автомобиль будет продан, а полученные деньги направят на погашение имеющихся у должника долгов.

Отметим, что в нынешнем году под арест судебных приставов региона попало уже 178 автомобилей общей стоимостью более 240 миллионов рублей.

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