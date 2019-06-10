Дорогой внедорожник арестовали у жителя Псковской области за долги по алиментам

Судебные приставы арестовали дорогостоящий автомобиль жителя Псковской области, долг которого по исполнительным производствам составил почти 2 миллиона рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УФССП.

У мужчины имелись непогашенные задолженности по алиментам, штрафам ГИБДД и другие. Выяснив, что на должника зарегистрирован внедорожник Infiniti, судебный пристав составил акт описи и арестовал автомобиль.

Теперь, если должник не сможет рассчитаться по долгам, автомобиль будет продан, а полученные деньги направят на погашение имеющихся у должника долгов.

Отметим, что в нынешнем году под арест судебных приставов региона попало уже 178 автомобилей общей стоимостью более 240 миллионов рублей.