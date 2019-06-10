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Общество

Почти 800 тысяч рублей потратят на проведение Всероссийского Олимпийского Дня в Великих Луках

10 июня 2019 года, 14:37

Псковская область выиграла грант Олимпийского комитета России на проведение юбилейного Олимпийского дня в 2019 году. На организацию спортивного праздника регион получил 760 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В качестве площадки Олимпийского дня выбраны Великие Луки и это не случайно.

«Местные спортивные федерации оказывают мощную поддержку событии. В этом году оно станет более масштабным, чем обычно», - отметил заместитель председателя Комитета по спорту Псковской области Алексей Орлов.

Зрителей ждут концерт, шоу силового экстрима, а также заключительная часть Олимпийского квеста, который запустят за неделю до праздника. Кроме того, на острове Дятлика будут работать десять интерактивных спортивных зон от различных спортивных федерация Псковской области.

Напомним, всероссийский Олимпийский день пройдет в 2019 году 30-й раз. Псковская область присоединяется к спортивному празднику 10-й год подряд.

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