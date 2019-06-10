Вывозить отходы в Островском районе будут с помощью нового мусоровоза

Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на директора компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Сергея Пайста.
Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на директора компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Сергея Пайста.
По словам директора компании, скоро в Псковскую область поступит еще больше новой техники.
«На сегодняшний день около полусотни мусоровозов, работающих в регионе требуют замены», - добавил Сергей Пайст.