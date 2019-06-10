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Общество

Вывозить отходы в Островском районе будут с помощью нового мусоровоза

10 июня 2019 года, 14:09

Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на директора компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Сергея Пайста.

Новая техника для вывоза мусора поступила в Псковскую область.
Фото Псковского агентства информации.
«Новый мусоровоз задней загрузки, созданный на базе КАМАЗа, будет обслуживать Островский район. Эта техника сможет собирать около 80 евроконтейнеров, расстановка которых уже началась», - сказал он.

По словам директора компании, скоро в Псковскую область поступит еще больше новой техники.

«На сегодняшний день около полусотни мусоровозов, работающих в регионе требуют замены», - добавил Сергей Пайст.

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