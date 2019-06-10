Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Более 60 литров псковского сбитня выпили участники Петербургского международного экономического форума

10 июня 2019 года, 12:40

Более 60 литров сбитня и 20 килограммов сыров ушло на угощение участников Петербургского международного экономического форума на стенде Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Угощения для участников были разнообразные: сыр Великолукского молочного комбината, мясная продукция от ПсковАгроИнвеста, пастила и мармелад от печорской кондитерской фабрики «Надежда», печенье от Псковского хлебокомбината и клюква в сахаре Красногородского хлебокомбината. Визитной карточкой псковского стенда стала продукция «Столбушино». Желающих попробовать псковскую продукцию было предостаточно.

Кроме того, на региональном стенде была собрана информация о ключевых отраслях развития экономики: машиностроении, электротехнической промышленности, агропромышленном комплексе. Здесь презентовали ведущие промышленные предприятия

Псковский области: Псковский электромашиностроительный завод («ПЭМЗ»), Завод электротехнического оборудования («ЗЭТО»), а также представили инвестиционные возможности «Моглино».

Напомним, делегацию Псковской области на ПМЭФ возглавлял губернатор региона Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В День России и на Троицу псковские автобусы изменят режим работы (РАСПИСАНИЕ)
В Сети появилась полная программа 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове
Дорогой внедорожник арестовали у жителя Псковской области за долги по алиментам
Почти 800 тысяч рублей потратят на проведение Всероссийского Олимпийского Дня в Великих Луках
Вывозить отходы в Островском районе будут с помощью нового мусоровоза
Жители Псковской области вместе со всей страной отметят День России
Следить за Международной встречей воздухоплавателей в Великих Луках можно будет в интернете
«Псковская правда» разыгрывает в своем Instagram два абонемента в фитнес-клуб
Школу в Красногородском районе возьмут под видеонаблюдение благодаря прокуратуре

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Псковская область на ПМЭФ
Делегация Псковской области участвует в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в северной столице.
Более 60 литров псковского сбитня выпили участники Петербургского международного экономического форума
Владимир Путин на ПМЭФ: Россия готова к вызовам и переменам, приглашаем к сотрудничеству
Псковская и Архангельская области будут развивать торгово-экономические и культурные связи
Россотрудничество поможет привлечь иностранцев на учёбу в Псковскую область

Посмотреть весь сюжет

Экономика / Я – социальный предприниматель
5 июня 10:09

Не тульский пряник

Художник-реставратор из Петербурга переехала в псковскую деревню, чтобы создавать уникальные и вкусные сувениры

Экономика
28 мая 12:34

Москвичи оценили условия для бизнеса в Псковской области

В столице с большим успехом прошла презентация возможностей региона

Экономика
23 мая 10:46

Гончарный треугольник

Завод псковской уникальной керамической продукции «Гончар»: денег нет, но держимся