Более 60 литров псковского сбитня выпили участники Петербургского международного экономического форума

Более 60 литров сбитня и 20 килограммов сыров ушло на угощение участников Петербургского международного экономического форума на стенде Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Угощения для участников были разнообразные: сыр Великолукского молочного комбината, мясная продукция от ПсковАгроИнвеста, пастила и мармелад от печорской кондитерской фабрики «Надежда», печенье от Псковского хлебокомбината и клюква в сахаре Красногородского хлебокомбината. Визитной карточкой псковского стенда стала продукция «Столбушино». Желающих попробовать псковскую продукцию было предостаточно.

Кроме того, на региональном стенде была собрана информация о ключевых отраслях развития экономики: машиностроении, электротехнической промышленности, агропромышленном комплексе. Здесь презентовали ведущие промышленные предприятия

Псковский области: Псковский электромашиностроительный завод («ПЭМЗ»), Завод электротехнического оборудования («ЗЭТО»), а также представили инвестиционные возможности «Моглино».

Напомним, делегацию Псковской области на ПМЭФ возглавлял губернатор региона Михаил Ведерников.