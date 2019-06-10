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Общество

Следить за Международной встречей воздухоплавателей в Великих Луках можно будет в интернете

10 июня 2019 года, 12:30

За ходом 24-й Международной встречи воздухоплавателей, которая пройдет с 11 по 17 июня, можно будет наблюдать в режиме онлайн. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Двухдневная трансляция будет доступна на сайте iLuki.ru и его канале на Youtube, на официальном сайте Встречи – ballon-cup.ru, в социальных сетях и первом Псковском телеканале.

Во вторник, 11 июня, будут транслироваться состязания «кей-граб», которые начнутся в 19.30. Пилоты будут соревноваться на точность попадания маркером в корзину, закрепленную посередине реки.

В среду, 12 июня, в день торжественного открытия Встречи, пользователи интернета смогут наблюдать за движением колонны воздухоплавателей к месту общего старта аэростатов в 18.00, праздник на Летней эстраде в 18.40 и общий старт аэростатов из крепости и массовый полет в 19.00.

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