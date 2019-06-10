Школу в Красногородском районе возьмут под видеонаблюдение благодаря прокуратуре

В Ильинской средней школе в Красногородском районе установят видеонаблюдение благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка установила, что здание школы не оборудовано системой видеонаблюдения, что является нарушением требований законодательства об образовании. Были нарушены права обучающихся на охрану жизни, здоровья и безопасные условия во время учебы. Исходя из этого, здание не было защищено от террористической угрозы.

По решению суда нарушения должны будут устранить до 30 марта 2020 года.