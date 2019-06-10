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Происшествия

Во дворе дома на Рижском проспекте в Пскове сбили женщину: разыскиваются свидетели

10 июня 2019 года, 11:01

Очевидцев ДТП, которое произошло 28 февраля на Рижском проспекте в Пскове, просят откликнуться полицейские. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Авария произошла около 16.30 у дома №29/31. Здесь неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил женщину, которая шла по двору. В результате столкновения пешеход получила тяжкий вред здоровью.

Если вам что-либо известно об этом ДТП, стражи порядка просят обратиться по адресу: Псков, улица Инженерная, дом №4«а», кабинет №309 или позвонить по телефонам: 596-358 или 02.

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