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Общество

Полиция закончила поиски петербурженки и псковича, пропавших на прошлой неделе

10 июня 2019 года, 10:29

Найдена жительница Санкт-Петербурга, которая 6 июня ушла из Дома паломника в Печорах и пропала. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Татьяна Баскова ушла из Дома паломников без денег, документов и очков.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.

42-летнюю Татьяну Баскову стражи порядка нашли на территории Печорского района.

Кроме того, полицейским удалось разыскать 69-летнего Владимира Пшеничнова, который 3 июня покинул дачный дом в Псковском районе и исчез. 9 июня его обнаружили областном центре. С мужчиной все в порядке.

Владимир Пшеничнов благополучно вернулся домой.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Стражи порядка благодарят представителей СМИ и всех граждан, оказавших помощь в поиске пропавших людей.

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