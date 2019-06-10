Полиция закончила поиски петербурженки и псковича, пропавших на прошлой неделе

Найдена жительница Санкт-Петербурга, которая 6 июня ушла из Дома паломника в Печорах и пропала. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

42-летнюю Татьяну Баскову стражи порядка нашли на территории Печорского района.

Кроме того, полицейским удалось разыскать 69-летнего Владимира Пшеничнова, который 3 июня покинул дачный дом в Псковском районе и исчез. 9 июня его обнаружили областном центре. С мужчиной все в порядке.