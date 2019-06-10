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Происшествия

Полуторагодовалый ребенок погиб после падения со второго этажа в Стругах Красных

10 июня 2019 года, 10:15

В субботу, 8 июня, в Стругах Красных полуторагодовалая девочка выпала из окна квартиры, расположенной в двухэтажном доме. От тяжести полученных травм ребенок погиб. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По данным следователей, с наступлением лета падение из окон или балконов – одно из основных причин детского травматизма. Из-за естественной любознательности дети очень уязвимы перед раскрытым окном.

В связи с этим, жителям Псковской области напоминают правила, которые помогут сохранить ребенку жизнь:

1. Не оставляйте маленьких детей одних.

2. Никогда не держите окна помещения открытыми, если там находится ребенок.

3. Не надейтесь на москитные сетки – дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу.

4. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

5. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно.

6. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

7. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.

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