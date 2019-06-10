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Общество

Работу водителем-полицейским предлагают жителям Псковской области в возрасте до 35 лет

10 июня 2019 года, 09:17

Жителей Псковской области в возрасте до 35 лет приглашают на работу на должности полицейского и полицейского-водителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в армии. Вакансии имеются в Псковском, Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Невельском, Островском, Порховском и Пушкиногорском районах.

Граждане, принятые на службу, будут обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием и застрахованы государством.

Подробная информация по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.

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