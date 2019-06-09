Более 27 тысяч человек побывали в Михайловском в День пушкинской поэзии и русской культуры

Центральный день празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, который выпал на субботу 8 июня, собрал на разных площадках в Пушкинских Горах более 27 тысяч человек, сообщили в экскурсионной службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское".

Вместе с жителями области, гостями из других регионов на праздничной поляне побывали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, актер и режиссер театра и кино, продюсер Игорь Угольников и другие известные деятели исполнительского, театрального, музыкального и изобразительного искусств, музейного дела.

По инициативе Михаила Ведерникова и митрополита Тихона в этом году традиционный праздник получил новое название — Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — и прошел в обновленном формате.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 5 по 12 июня.