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Культура

Более 27 тысяч человек побывали в Михайловском в День пушкинской поэзии и русской культуры

9 июня 2019 года, 15:08

Центральный день празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, который выпал на субботу 8 июня, собрал на разных площадках в Пушкинских Горах более 27 тысяч человек, сообщили в экскурсионной службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское".

Вместе с жителями области, гостями из других регионов  на праздничной поляне побывали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин, актер и режиссер театра и кино, продюсер Игорь Угольников и другие известные деятели исполнительского, театрального, музыкального и изобразительного искусств, музейного дела.

По инициативе  Михаила Ведерникова и митрополита Тихона в этом году традиционный праздник получил новое название — Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — и прошел в обновленном формате.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 5 по 12 июня.


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