«Ленфильм» снимет в Псковской области фильмы о героях войны и партизанском движении

- Есть проект без срока давности. Я называю это открывать страницы истории, которые не были раньше экранизированы, и никто про них не знает и ли не рассказывал по ряду причин: цензура была или политика в советские времена существовала, при которой не всё можно было рассказать», - рассказал директор Ленфильма, режиссер Эдуард Пичугин, который приехал в Псковскую область на пушкинский праздник поэзии.

Режиссер пояснил, что мало говорится о героических подвигах в тылу и жизни в период оккупации.



Эдуард Пичугин подчеркнул, что в Псковской и Ленинградской областях множество деревень были сожжены, как известная всем Хатынь.