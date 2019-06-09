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Культура

«Ленфильм» снимет в Псковской области фильмы о героях войны и партизанском движении

9 июня 2019 года, 14:19

- Есть проект без срока давности. Я называю это открывать страницы истории, которые не были раньше экранизированы, и никто про них не знает и ли не рассказывал по ряду причин: цензура была или политика в советские времена существовала, при которой не всё можно было рассказать», - рассказал директор Ленфильма, режиссер Эдуард Пичугин, который приехал в Псковскую область на пушкинский праздник поэзии.

Режиссер пояснил, что мало говорится о героических подвигах в тылу и жизни в период оккупации.

Эдуард Пичугин подчеркнул, что в Псковской и Ленинградской областях множество деревень были сожжены, как известная всем Хатынь.



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